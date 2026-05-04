Konya'da vakıf eserlerinin zarafeti masaya yatırıldı

Konya Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Karaoğlan, Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında, asırlardır süren vakıf geleneğinin, toplumsal dayanışma, kardeşlik ve merhametin yaşatıldığı bir kültür olduğunu dile getirdi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün vakıf eserleri için yaptığı çalışmalara teşekkür ederek, vakıf kültürünün yaşatılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Daha sonra NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kıvrım "Konya vakıfları", NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zekeriya Şimşir de "Konya'daki mimari eserlerdeki zarafet" başlıklı sunumlar yaptı.