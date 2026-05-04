Pekkendir: Önemli ve stratejik bir adım

Mehir Aile Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hilal Münteha Pekkendir, “Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)” Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Genelgede; aile yapısının korunması, doğurganlık oranlarının desteklenmesi, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, annelik ve babalık rollerinin güçlendirilmesi, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı aileyi koruyucu politikaların geliştirilmesi gibi başlıkların, toplumsal geleceğimiz açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Pekkendir, açıklamasının devamında şunları dile getirdi; “Bu yönüyle genelge, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir vizyon ortaya koymaktadır.

Mehir Aile Platformu olarak bizler; Evlilik kurumunun sağlam temeller üzerine kurulmasını destekleyen, Aile içi huzur, sevgi ve sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen, Gençlerin evliliğe hazırlanmasına katkı sunan, Toplumsal değerlerimizi koruyan ve yaşatan çalışmaları önceleyen bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bu kapsamda yayımlanan genelgenin sahada karşılık bulması, kurumlar arası iş birliği ile etkin bir şekilde uygulanması ve toplumun tüm kesimlerine ulaşması büyük önem arz etmektedir. Özellikle: Aile dostu sosyal politikaların yaygınlaştırılması, Gençlerin evliliğe erişimini kolaylaştıracak destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, Medya ve dijital alanlarda aileyi koruyucu bilinç çalışmalarının artırılması, Çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, Aile merkezli eğitim ve rehberlik çalışmalarının yaygınlaştırılması gibi hususların kararlılıkla uygulanması, güçlü bir toplum inşasında belirleyici olacaktır.

Mehir Aile Platformu olarak, “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sadece bir politika meselesi değil; aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin yaşatılmasıdır. Bu bilinçle, toplumun her kesimini aileyi güçlendirme seferberliğine katkı sunmaya davet ediyoruz.”