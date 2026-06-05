TOKİ Konya açık satış kampanyası başlıyor! 10 soruda tüm detaylar

Evler, peşin alımlarda %25 indirim, %50 peşinatla 72 ay vade veya %50 peşinatla 60 ay vade olmak üzere 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak.

Kampanya satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak, ikametgah veya gelir şartı bulunmayacak.

Bakan Murat Kurum, 10 soruda merak edilenlerin cevaplandığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda satışların 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan yapılacağı, ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmadığının altı çizildi. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerektiği belirtildi.

Evlerin vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi ile satılacağı aktarıldı. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

10 SORU VE CEVAPTA TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI

Bakan Kurum'un paylaşımında kampanya ile ilgili merak edilenler 10 soruda şöyle cevaplandı:

1- Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

2- Kampanyadan kimler faydalanabilecek?

18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

3- Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?

Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

4- İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

5- Gelir koşulu var mı?

Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

6- Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?

3 alternatif sunulacak. Birincisi; peşin alımlarda yüzde 25 indirim. İkincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim. Üçüncüsü yüzde 50 peşinat (Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecektir) bedeli için 60 ay vade aternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

7- Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

8- Konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

9- Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?

2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

10-Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?

Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2 bin 62, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2 bin 190, Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000.