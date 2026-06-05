Konya'da kan donduran olay!

Olay, saat 07.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel S. (50), cadde üzerindeki evinden çıkararak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu.

Şüpheli Ali Sarıkaya olay yerine geldiği araçla kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen Yüksel S. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince takip edilen şüpheli Ali Sarıkaya aracıyla kaçtığı sırada Konya Aksaray yolu üzerinde yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendine ateş etti. Ali Sarıkaya kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.