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Konya'da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yola çıkan köpeğe çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Konya'da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Kaza, Gaziosmanpaşa Mahallesi Islık Yolu'nda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 06 EZV 175 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Kazada sürücü E.T. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.C.O., M.Ö. ve D.Ö. yaralandı, köpek ise telef oldu. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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