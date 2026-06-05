Konya'daki kazada yaralanmıştı, acı haber geldi
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Özcan'dan acı haber geldi.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen hafta motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Muhammet Hidayet Özcan yaşam mücadelesini kaybetti.
- • Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, durumu ağırlaşınca Konya'ya sevk edildi.
- • Bir haftadır tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Muhammet Hidayet Özcan hayatını kaybetti.
Kaza, geçtiğimiz hafta Yunus Emre Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muhammet Hidayet Özcan yönetimindeki motosiklet ile N.C.S. yönetimindeki 42 AGB 503 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan yapılan müdahale sonrası Konya'ya hastaneye sevk edildi.
Özcan, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.