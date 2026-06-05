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Konya'daki kazada yaralanmıştı, acı haber geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Özcan'dan acı haber geldi.

Konya'daki kazada yaralanmıştı, acı haber geldi
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen hafta motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Muhammet Hidayet Özcan yaşam mücadelesini kaybetti.
  • Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, durumu ağırlaşınca Konya'ya sevk edildi.
  • Bir haftadır tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Muhammet Hidayet Özcan hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz hafta Yunus Emre Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Konya Karapınar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yaralanan Muhammed Hidayet Özcan yaşam savaşını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Muhammet Hidayet Özcan yönetimindeki motosiklet ile N.C.S. yönetimindeki 42 AGB 503 plakalı otomobil çarpıştı.

Konya'daki kazada yaralanmıştı, acı haber geldi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan yapılan müdahale sonrası Konya'ya hastaneye sevk edildi. 

Özcan, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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