Seydişehir Edanur için tek yürek oldu

Edanur Büyük, nadir görülen RASGRP1 mutasyonuna bağlı bağışıklık sistemi bozukluğu ve ilerleyen süreçte gelişen lenfoma kanseri nedeniyle uzun süredir yaşam mücadelesi veriyor. Küçük yaşlardan bu yana hastanelerde tedavi gören Edanur’un sağlık durumunun ağırlaştığı, tedavi sürecinin ise önümüzdeki günlerde Ankara’da devam edeceği öğrenildi.

Bu zorlu süreçte Edanur’a destek olmak isteyen gönüllü kadınlar ve hayırseverler, Seydişehir Belediye Meydanı’nda bir araya gelerek yardım kermesi düzenledi. Organizasyonu Gülesin Yılmazer üstlenirken, Tohumdan Toprağa Taraşçı Kadınlar Kooperatifi de etkinliğe destek verdi.

Kermeste Mehtap Leylek, Evla Yazgan, Duygu Ayaz, Bedia Eker ile çok sayıda gönüllü kadın görev aldı. Dayanışma örneğinin sergilendiği etkinlikte vatandaşlar da alışveriş yaparak Edanur’un tedavi sürecine katkı sundu.

Edanur’un babası Ali Büyük, kızlarının yıllardır sağlık mücadelesi verdiğini belirterek, destek olan herkese teşekkür etti. Büyük, “Edanur’un sağlık sorunları henüz 5 aylıkken başladı. Yıllardır tedavi süreciyle mücadele ediyoruz. Son dönemde hastalığı ilerledi ve tedavi sürecimiz daha da ağırlaştı. Bu süreçte düzenlenen yardım kermesi ve verilen destekler bizim için çok kıymetli” dedi.

Ailenin, Edanur’un tedavi süreci için resmi yardım kampanyası başlatabilmek adına gerekli başvuruları da yaptığı öğrenildi. Baba Ali Büyük, tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçtiğini belirterek, destek veren herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Seydişehir’de düzenlenen yardım kermesi, hem Edanur’un tedavisine katkı sağlamak hem de aileye moral olmak adına anlamlı bir dayanışma örneği olarak değerlendirildi.