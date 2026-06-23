Konya'da buğday tarlalarında kritik kontrol

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in koordinasyonunda üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Teknik personel tarafından buğday ve arpa ekili arazilerde süne nimf surveyi çalışmaları gerçekleştirilirken, üreticiler de zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirildi. Ekipler ayrıca sebze üretimi yapılan bahçelerde feromon tuzaklarını kontrol ederek hastalık ve zararlı takibi yaptı. Ürünlerin gelişim durumlarının da değerlendirildiği saha çalışmalarında, muhtemel risklerin erken tespit edilerek verim kayıplarının önüne geçilmesi hedeflendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal üretimde kalite ve verimin korunması amacıyla saha kontrollerinin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek, üreticilerin karşılaştıkları sorunlarda teknik destek almak için kuruma başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Yetkililer, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.