Konya'da buğday tarlalarında kritik kontrol

Konya'nın Beyşehir'de buğday ve arpa üretimini tehdit eden süne zararlısına karşı ekipler sahadaki denetim ve takip çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Konya'da buğday tarlalarında kritik kontrol
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in koordinasyonunda üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Teknik personel tarafından buğday ve arpa ekili arazilerde süne nimf surveyi çalışmaları gerçekleştirilirken, üreticiler de zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirildi. Ekipler ayrıca sebze üretimi yapılan bahçelerde feromon tuzaklarını kontrol ederek hastalık ve zararlı takibi yaptı. Ürünlerin gelişim durumlarının da değerlendirildiği saha çalışmalarında, muhtemel risklerin erken tespit edilerek verim kayıplarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Konya'da buğday tarlalarında kritik kontrol

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal üretimde kalite ve verimin korunması amacıyla saha kontrollerinin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek, üreticilerin karşılaştıkları sorunlarda teknik destek almak için kuruma başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Yetkililer, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

İHA

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