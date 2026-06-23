A Milliler Antalya'ya gitti

12 Dev Adam, Bosna Hersek ve İsviçre maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek

A Milliler Antalya'ya gitti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre müsabakalarının hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Ay-yıldızlılarda, Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. A Milliler, 23-26 Haziran arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk tur son penceresinin maç programı şöyle. 2 Temmuz Perşembe: TSİ 21.00 Bosna Hersek-Türkiye. 6 Temmuz Pazartesi: 19.00 Türkiye-İsviçre.

Haber Merkezi

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