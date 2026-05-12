Selçuklu'da kan bağışı seferberliği!

Selçuklu Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi ile iş birliği yaparak hizmet binasında başarılı bir kan bağışı kampanyası düzenledi.

  • Kampanyaya belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi göstererek çok sayıda gönüllü kan bağışında bulundu.
  • Başkan Ahmet Pekyatırmacı, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayarak destek verenlere teşekkür etti.

Selçuklu Belediyesi, toplumsal dayanışmayı ve farkındalığı artıracak projeleri sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye hizmet binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek vererek ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Selçuklu Belediyesi hizmet binasında Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Belediye çalışanları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada çok sayıda gönüllü kan bağışında bulundu. Gün boyunca devam eden kampanyada, Kızılay ekipleri tarafından bağışçılara gerekli bilgilendirmeler yapılarak güvenli şekilde kan alımı gerçekleştirildi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kan bağışı stantlarını ziyaret ederek bağışçılara ve Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Bu kampanya ile birlikte toplumsal farkındalık sağlanarak vatandaşlar kan ihtiyacı olan hastalara umut olmaya devam ediyor.

Belediye personeli ve duyarlı vatandaşlar ihtiyaç sahibi hastalar için kan vererek toplumsal dayanışma örneği sergiledi.

Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak her zaman yardımlaşmayı destekleyeceğiz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da kan bağışı kampanyasının dayanışma duygusunu arttırdığını şu sözlerle vurguladı:

 “Kan bağışı, hayat kurtaran en önemli sosyal sorumluluklardan biridir. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman yardımlaşma ve dayanışmanın yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin kampanyaya gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Verilen her bir ünite kan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için umut olacaktır. Bu anlamlı kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” 

