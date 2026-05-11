Selçuklu Belediyesi Yaz Okulu'nda geri sayım

Selçuklu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve aileler tarafından yoğun ilgi gören Yaz Spor Okulları, 2026 yaz döneminde de kapılarını açıyor. 17 farklı branşta yaklaşık 21 bin öğrencinin eğitim alacağı Yaz Spor Okulları için kayıt süreci 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 09.00’da başlayacak. Başvurular www.sporselcuklu.com.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak eğitimler, 29 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Yaz Spor Okulları kapsamında 2 aylık eğitim ücreti 1750 TL olarak belirlenirken, servisli seansları tercih eden öğrenciler için 2000 TL servis ücreti uygulanacak. Selçuklu genelinde ikamet eden öğrenciler için servis imkânı sunulacak olup, öğrenciler evlerinden alınarak eğitim alanlarına ulaştırılacak ve eğitimlerin ardından tekrar evlerine bırakılacak. İki ve daha fazla kardeş kaydında ise kişi başı 300 TL indirim sağlanacak. Toplam 237 antrenörün görev alacağı organizasyonda; basketbol, futbol, voleybol, cimnastik, tekvando, wushu-kung fu, karate, kick boks, satranç, tenis, masa tenisi, okçuluk, yüzme, güreş, judo, atletizm ve geleneksel Türk okçuluğu olmak üzere 17 farklı branşta eğitim verilecek. Bu yıl programa dahil edilen atletizm ve geleneksel Türk okçuluğu branşlarıyla birlikte branş çeşitliliği artırıldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Sancak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve bu yıl ilk kez Yaz Spor Okulları kapsamında hizmet verecek olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, sahip olduğu donanım ve kapasite ile dikkat çekiyor. Toplam 45.000 m² alan üzerine kurulu tesis, 18 farklı branşta sporun aynı anda yapılabildiği yapısıyla Türkiye’nin en kapsamlı sporcu yetiştirme merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Olimpiyatlara sporcu yetiştirme vizyonuyla inşa edilen merkezde, bir günde toplam 3.360 sporcuya hizmet verilebilecek, aynı anda ise 680 sporcu antrenman yapabilecek.

Ayrıca tesis, Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) sporcu yetiştirme merkezi olma özelliğini de taşıyor. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte başta yüzme olmak üzere tüm branşlarda kontenjanlar en az %60 oranında artırıldı. Artan kapasiteyle birlikte 2026 yaz döneminde yaklaşık 21 bin öğrencinin spor eğitimi alması hedefleniyor. Yaz Spor Okulları; Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi başta olmak üzere, Selçuklu genelinde bulunan 42 tesis ve 65 spor salonunda gerçekleştirilecek.