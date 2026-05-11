Seydişehir'de oryantiring heyecanı

Seydişehir’de gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve oryantiring branşına dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler başladı. Seydişehir Spor İlçe Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere eğitimler verilirken yarışmalar da düzenleniyor. İki gün sürecek etkinliklerin ilk ayağı Kuğulu Tabiat Parkı’nda başladı. Sabah saat 08.00’de başlayan programların akşam 17.00’ye kadar devam edeceği belirtildi.

Seydişehir ilçe Spor Müdür Vekili Saniye Sevindik yaptığı açıklamada, Oryantiring İl Temsilciliği ekiplerinin okullarda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Bugün ve yarın devam edecek program kapsamında öğrencilerimize oryantiring eğitimi veriliyor ve yarışmalar düzenleniyor. Gençlerimizin hem sporla buluşması hem de bu branş hakkında farkındalık oluşması adına güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz” dedi. Etkinliklerin iki gün boyunca farklı öğrenci gruplarının katılımıyla devam edeceği öğrenildi.