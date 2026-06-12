NEÜ'lü gençler Amerika yolcusu

2021 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve roket ile uzay teknolojileri alanında geliştirdiği özgün projelerle dikkat çeken takım, 2023 yılından itibaren her yıl TEKNOFEST Roket Yarışması’nda finale kalarak önemli başarılara imza attı.

Bu yıl ise uluslararası arenada hem Türkiye’yi hem de Necmettin Erbakan Üniversitesini temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Yarışma öncesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Kapsül Bozdoğan Roket Takımı’nı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Takım üyelerinden yürütülen çalışmalar ve yarışma hazırlıkları hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Zorlu, öğrencilerin ortaya koyduğu özverili çalışmaların gurur verici olduğunu söyledi.

TÜM ÜYELERİNE BAŞARILAR DİLİYORUM

Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarının üniversitenin araştırma ve geliştirme vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Cem Zorlu, “Kapsül Bozdoğan Roket Takımımızın büyük emeklerle geliştirdiği roketin üzerine imzamı attım ve Arapça ‘ب’ (Be) harfini yazdım.

Bu harf, her işe başlarken söylediğimiz ‘Bismillahirrahmanirrahim’in ilk harfidir. İnşallah takımımız Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dönecektir. Takımımızın tüm üyelerine başarılar diliyorum”şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZ AÇISINDA OLDUKÇA ÖNEMLİ

Takımın akademik danışmanları, NEÜ Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Bilgiç ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yiğit ise, “Öğrencilerimizin tamamen kendi emekleriyle geliştirdikleri projelerle uluslararası bir organizasyonda yer almaları gurur verici. NEÜ Kapsül Bozdoğan Roket Takımı, yıllardır disiplinli çalışmaları ve elde ettiği başarılarla üniversitemizi başarıyla temsil ediyor. IREC gibi dünyanın saygın roket yarışmalarından birinde mücadele edecek olmaları, öğrencilerimizin teknik bilgi ve mühendislik becerilerinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından oldukça değerli. Takımımıza yarışmada başarılar diliyoruz”dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni ABD’de temsil edecek ekip ise şu şekilde: Kapsül Bozdoğan Roket Takımı Akademik Danışmanları Doç. Dr. Hasan Hüseyin Bilgiç ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yiğit, NEÜ Teknoloji ve Girişim Direktörü Öğr. Gör. Mehmet Ali Tulukçu, Kapsül Bozdoğan Roket Takımı Üyeleri Tolga Dağlı, Şehmus Altun, Abdullah Güngör, Hüseyin Dalkıran, Fatma Karagöz, Elif Sena Taşcı, Zeynep Atala, Hatice Bal, Muhammed Enes Aslan, Hüseyin Öztürk, Aytekin Aydoğdu, Cumali Umut Görülü, İbrahim Furkan Eraslan, Serhat Can Dalmış ve Can Kağar.