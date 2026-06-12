Karatay'dan gelecek için çağrı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Yaşam İçin Sürdürülebilir Çevre Projesi” kapsamında; Karatay Belediyesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGEM) iş birliğiyle, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “COP31’e Doğru: Geleceği Şekillendiren Gençler – Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklim Eylemi Buluşması” programı düzenlendi.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve gençlerin çözüm süreçlerine daha etkin katılımı masaya yatırıldı.

GELECEĞE GENÇLER YÖN VERECEK

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, gençlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil; sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlardaki gelişmeleriyle de geleceğe yön verecek bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Muhammet Sacit Taştepe ise sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin ve iklim kriziyle mücadelenin artık bir tercih değil, hayati bir sorumluluk olduğunu söyledi.

SEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çubuk ise çevreye duyarlı ve vizyon sahibi gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de çevre sorunlarının ve iklim değişikliği etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde, gençlerin bu konulara duyarlılık göstermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

ÇALIŞMALARIN HEDEFİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise çevre ve sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Kılca, sıfır atık çalışmaları, çevre eğitimleri, okul etkinlikleri ve farkındalık faaliyetleriyle sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın belediyenin stratejik planlarında da yer aldığını vurgulayan Kılca, Karatay Belediyesi’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik Yerel Gönüllü Değerlendirme (VLR) Raporu hazırlayan Türkiye’deki ilk üç belediyeden biri olduğunu hatırlattı.

Son olarak Konuşan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan da iklim değişikliğinin artık geleceğin değil bugünün meselesi olduğunu vurguladı. Kaymakam Ayhan, çalıştay sonunda hazırlanan Karatay Genç İklim Bildirgesi’nin gençlerin geleceğe yönelik ortak sözü olacağını ifade ederek, sürdürülebilir bir geleceğin gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle daha güçlü olacağını söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından SEGEM Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Alev Zafer tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve COP31 sürecine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından öğrenciler; Sürdürülebilir Okul Kültürü, Su ve Kuraklık, Sürdürülebilir Şehirler, Sorumlu Tüketim ve Sıfır Atık ile Enerji Verimliliği başlıklarında oluşturulan atölyelerde çalışmalar yaptı.

Gençler, çevre sorunlarını yerel ve küresel boyutlarıyla ele alarak çözüm önerileri geliştirdi. Atölye çalışmalarının ardından gençlerin çevreye, Konya’ya ve geleceğe yönelik ortak görüşlerini yansıtan “Karatay Genç İklim Bildirgesi ve Sonuç Raporu” yayımlandı. Bildirge, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi Proje Sorumlusu Filiz Kabak tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Programın son bölümünde ise sertifika almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri verildi.