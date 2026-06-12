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Konya'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

Yeşilay'ın 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' temasıyla bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği geleneksel bisiklet turunun Konya ayağı, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Konya'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Yeşilay'ın 13. Geleneksel Bisiklet Turu'nun Konya ayağı, 14 Haziran Pazar günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
  • Etkinlik, Yeşilay Konya Şubesi'nden başlayıp Panorama Müzesi'nde sona erecek, sağlıklı yaşamı teşvik edecek.
  • Tur, Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci liderliğinde bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye'de eş zamanlı düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Konya ayağı, 14 Haziran Pazar saat 10.30'da başlayacak. Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, Türkiye'nin en geniş katılımlı bisiklet etkinliklerinden biri olan Yeşilay Bisiklet Turu'nun bu yıl da binlerce kişiyi bir araya getirerek bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturacağını belirtti. 

Konya'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

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Sporun sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Küçükbezirci, "Sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan Yeşilay Bisiklet Turu, bu yıl da her yaştan vatandaşımızı aynı amaç etrafında buluşturacak. Etkinliğimiz, Pazar günü saat 10:30’da Yeşilay Konya Şubemizden başlayarak Panorama Müzesi'nde sona erecek. Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu anlamlı organizasyona tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz." dedi.
 

Haber Merkezi

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