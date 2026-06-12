Konya'da kafeye silahlı saldırı

Konya'da kafe kurşunlayan şüpheli kovalamaca sonucu aracını bırakarak kaçtı.

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Konya'da kafeye silahlı saldırı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir kafeye, 42 AUH 960 plakalı araçtan kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
  • Saldırı sonrası polis takibinden kaçan şüpheli, aracını Horozluhan Mahallesi'nde terk ederek yaya olarak izini kaybettirdi.
  • Olayda yaralanan olmazken kafede maddi hasar meydana geldi; polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için tahkikatı sürdürüyor.

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kafeye gelen 42 AUH 960 plakalı otomobildeki şüpheli henüz bilinmeyen bir sebeple kafeyi kurşunlayarak kaçmaya başladı. O sırada devriye halinde olan polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Takipteki polis ekipleri bir süre sonra aracı merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesinde bir iş yeri önünde terk edilmiş halde buldu. Olayda yaralanan olmazken, kafede maddi hasar meydana geldi. Araçta inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Konya'da kafeye silahlı saldırı

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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