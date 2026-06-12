Konyaspor'un antrenörü UEFA kursunu tamamladı

UEFA Kaleci Antrenörlüğü A lisansı programı başarıyla tamamlandı. Tümosan Konyaspor’un Kaleci Antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz de kursu başarıyla bitirdi. TFF ve UEFA iş birliğiyle düzenlenen UEFA Kaleci Antrenörlüğü A Lisansı programı tamamlandı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen eğitim süreci, modern kalecilik anlayışını geliştirmeye yönelik kapsamlı içerikleriyle öne çıktı. Program, dört ayrı blok halinde planlanarak elit kaleci antrenörlerinin teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik gelişim alanlarında üst düzey bilgi ve deneyim kazanmalarını hedefledi. Eğitim sürecine, Süper Lig ve Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde görev yapan deneyimli kaleci antrenörleri katıldı.

Eğitim programı boyunca kalecilik; yalnızca saha içi performans değil, aynı zamanda karar verme, oyun kurma, psikolojik dayanıklılık ve liderlik becerileri açısından da ele alındı. Katılımcılar, modern futbolun gerekliliklerine uygun olarak oyun kurulumunda kalecinin rolü, ortalara müdahale ve savunma organizasyonu, fiziksel performansın ölçülmesi ve izlenmesi, yapay zekâ destekli analiz teknolojileri, gerçek maç senaryolarına dayalı antrenman tasarımları gibi birçok başlıkta uygulamalı ve teorik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kurs sonunda adaylar, performanslarını video analizleri üzerinden değerlendirme fırsatı bulacak. Eğitmen gözlemleri ve bireysel geri bildirimler doğrultusunda gelişim süreçleri desteklenecek. Programın tamamlanmasının ardından UEFA Kaleci Antrenörlüğü A Lisansı onay süreci için gerekli değerlendirmeler yapılacak ve uygun adaylar UEFA yetkili kurullarına sunulacak.

Kursa Konyaspor Kaleci Antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz de katıldı. Sürmeligöz yaptığı açıklamada, “UEFA Kaleci-A Antrenör Eğitim Programı 1 yıl (4 blok) boyunca değerli katkıları ve tecrübelerini bizlerle paylaşan sayın Martin Thomas hocama, Türkiye Futbol Federasyonu Kaleci Departman Sorumlusu değerli hocam sayın Alper Boğuşlu’ya, bir yıl boyunca desteğini esirgemeyen sayın Handan Kurga hocama, varlığıyla bizi onurlandıran meslekteki büyüğümüz sayın Özden Öngün hocama, şu an Dünya Kupası’nda ülkemizi gururla temsil eden A Milli Futbol Takımı kaleci antrenörümüz Tudor hocamız, sayın Emrah Karakovan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca çok değerli kursiyer arkadaşlarıma, abilerime de 1 yıl boyunca dostlukları, arkadaşlıkları ve paylaşımları için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.