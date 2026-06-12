12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu belli oldu

12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00’de Zenica’da Bosna Hersek ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki son maçında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor…

Emre Melih Tunca-A.Efes
Ercan Osmani-A.Efes
Erkan Yılmaz-A.Efes
Şehmus Hazer-A.Efes
Kenan Sipahi-Bahçeşehir Koleji
Malachi Emmanuel Flynn-Bahçeşehir Koleji
Berk İbrahim Uğurlu-Beşiktaş
Sertaç Şanlı-Beşiktaş
Yiğit Arslan-Beşiktaş
Onuralp Bitim-Fenerbahçe
Tarık Biberoviç-Fenerbahçe
Yiğit Onan-Manisa Basket
Furkan Korkmaz-Tofaş
Yiğitcan Saybir-Tofaş
Alperen Şengün-Houston Rockets (ABD)
Cedi Osman-Panathinaikos (Yunanistan)
Adem Bona-Philadelphia 76ers (ABD)
Ömer Faruk Yurtseven-Real Madrid (İspanya)
 

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