Konyaspor Başkanı Atiker'den Adil açıklaması

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Adil Demirbağ’ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Atiker, bugün Trabzon medyasında çıkan haberdeki sözlerinin kendisine ait olmadığını belirtti. Atiker, haberdeki açıklamaları yapmadığını ifade ederek haberi yalanladı. Trabzon medyasının haberinde “Trabzonspor'un Adil Demirbağ için girişimi oldu. Görüşmelerde Dennis Draguş'un da içinde yer aldığı bir takas formülü gündeme geldi. Ayrıca bize 1 milyon Euro ve Göktan Gürpüz önerildi. Ancak transferde takas olmayacaksa Adil Demirbağ için beklentimiz en az 5 milyon Euro. Bu transfer görüşmesinde takas teklifinde önerilen isimlerden biri Dennis Draguş oldu. Şu anda izleme komitemiz oyuncuyu takip ediyor. Olumlu bir rapor gelirse değerlendirme yapacağız. Ancak olumsuz bir rapor gelmesi halinde herhangi bir girişimde bulunmayacağız” ifadelerine yer verilmişti. Atiker, bu haberin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.