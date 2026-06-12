  • Haberler
  • Güncel
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'gözaltında kötü muamele' iddiasına soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan 'gözaltında kötü muamele' iddiasına soruşturma

İçişleri Bakanlığı, ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir kişinin, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'gözaltında kötü muamele' iddiasına soruşturma
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

DHA

Bakmadan Geçme

Konya'daki kuraklığın arkasındaki asıl sebep bu!
Konya'daki kuraklığın arkasındaki asıl sebep bu!
Konya yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi! Ticari araç ile otomobil çarpıştı
Konya yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi! Ticari araç ile otomobil çarpıştı
Konya'da 2 ilçenin içme suyu sorunu çözülüyor! 290 milyonluk yatırım
Konya'da 2 ilçenin içme suyu sorunu çözülüyor! 290 milyonluk yatırım
AK Parti Konya'da istişare toplantısı: Talepler tek tek dinlendi
AK Parti Konya'da istişare toplantısı: Talepler tek tek dinlendi
Geçen yılın iki katı! Tuz Gölü'nde dikkat çeken artış
Geçen yılın iki katı! Tuz Gölü'nde dikkat çeken artış
KTO Karatay'da mezuniyet coşkusu
KTO Karatay’da mezuniyet coşkusu