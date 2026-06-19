Müftülükte YKS öğrencilerine moral programı

Karapınar Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik moral ve motivasyon programı gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Klinik Psikolog Betül Kaynak, sınav sürecinde yaşanan kaygı ve stresin yönetimi konusunda öğrencilere önemli bilgiler verdi. Gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerin sınav öncesi dikkat etmeleri gereken hususlar, stresle başa çıkma yöntemleri ve motivasyonu artıracak tavsiyeler paylaşıldı.

Program kapsamında öğrencilere kahvaltı ikramında bulunularak samimi bir ortamda buluşma gerçekleştirildi. Programın sonunda Din Hizmetleri Uzmanı Berat Kolay tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Ardından İlçe Vaizi Musa Sarı tarafından öğrencilerin sınavlarının hayırlı ve başarılı geçmesi temennisiyle dua yapıldı.

Müftülükten yapılan açıklamada, “Karapınar Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi olarak YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.”denildi.