Yunak'ta hayrat çeşmeleri yenileniyor

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçede KOSKİ ile birlikte yürütülen çalışmada hayrat çeşmelerini yeniden faaliyete geçirmek için su iletim hatlarını yenilediklerini söyledi.

Yunak'ta hayrat çeşmeleri yenileniyor
Şerife KayaEditör
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Konya’nın Yunak ilçesinde bulunan hayrat çeşmeleri yenileniyor. Belediye ve KOSKİ işbirliğinde yürütülen çalışmalarda hayrat çeşmeleri yeniden aktif hale getirilecek. 

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay konu ile ilgili şu açıklamada bulundu;  “KOSKİ ile birlikte Karataş Deresi’nde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, hayrat çeşmelerimizi yeniden aktif hale getirmek amacıyla su iletim hatlarını yeniliyoruz. Toplam 1.500 metre uzunluğunda yeni boru hattı döşeyerek doğal kaynak suyunu yeniden hayrat çeşmelerimize ulaştırıyoruz. 

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Tamamlanacak çalışmaların ardından uzun süredir akmayan hayrat çeşmelerimiz yeniden suya kavuşacak ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesindeki destekleri ve katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ’a teşekkür ediyorum. Yunak’ımıza hayırlı olsun.” 
 

Şerife Kaya

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