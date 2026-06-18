Meramlı Muhammed Eren rekorlarla tarih yazdı

Dosd Meram Spor Kulübü sporcusu Muhammed Eren Uysal, Bulgaristan’da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği tarihi başarılarla hem Konya’nın hem de Türkiye’nin gururu oldu. Milli sporcu, şampiyona boyunca kazandığı 6 altın ve 1 bronz madalyanın yanı sıra kırdığı iki dünya rekoruyla adını dünya spor tarihine altın harflerle yazdırdı. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden DOSD Meram Spor Kulübü sporcusu Muhammed Eren Uysal, şampiyonanın en başarılı sporcularından biri oldu. Birbirinden önemli yarışlarda kürsüye çıkan milli sporcu, kazandığı madalyalar ve kırdığı dünya rekorlarıyla Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

MUHAMMED EREN TARİH YAZDI

Şampiyonanın ilk gününde 1500 metre yürüyüş branşında Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Muhammed Eren Uysal, ardından 800 metre Mozaik Kategorisinde 2.45.09’luk derecesiyle dünya rekoru kırarak bir kez daha Dünya Şampiyonu oldu. Aynı gün Türk Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği 4x100 metre bayrak yarışında da takım arkadaşlarıyla birlikte Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Başarılı sporcu, ikinci gün de üstün performansını sürdürdü. 400 metre yarışında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Muhammed Eren, 1500 metre branşında ise dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı ve ikinci dünya rekorunu kariyerine ekledi.

6 ALTIN 1 BRONZ MADALYA KAZANDI

Şampiyonanın son bölümünde de başarılarına yenilerini ekleyen milli sporcu, 3000 metre yürüyüş yarışında Dünya Şampiyonu olarak bir altın madalya daha kazandı. Türk Milli Takımı ile mücadele ettiği 4x400 metre bayrak yarışında da takım arkadaşlarıyla birlikte Dünya Şampiyonluğu elde ederek şampiyonayı görkemli bir şekilde tamamladı. Toplamda 6 altın ve 1 bronz madalya kazanan, iki ayrı dünya rekoruna imza atan Muhammed Eren Uysal, şampiyonanın yıldız sporcuları arasında yer aldı. Yıllardır sürdürdüğü disiplinli çalışma, azim ve kararlılığın karşılığını dünya sahnesinde alan başarılı sporcu, Türk spor tarihine unutulmaz bir başarı hikâyesi yazdı.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN ŞAMPİYONA TEBRİK

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği tarihi başarılarla Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Muhammed Eren Uysal’ı tebrik etti. Muhammed Eren’in yalnızca dünya şampiyonluklarıyla değil, kırdığı dünya rekorları ve kazandığı madalyalarla da örnek bir başarı ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Kavuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Muhammed Eren evladımızı yürekten kutluyorum. Şampiyona boyunca sergilediği üstün performansla hepimizin göğsünü kabarttı. İki ayrı branşta dünya rekoru kırması, bireysel ve takım yarışlarında dünya şampiyonlukları elde etmesi, toplamda 6 altın ve 1 bronz madalya kazanması gerçekten takdire şayan bir başarıdır. Bu sonuçlar; azmin, disiplinin, inancın ve doğru yönlendirmenin en güzel göstergesidir.

DOSD MERAM ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENDİ

Bu büyük başarıda emeği bulunan tüm antrenörleri, kulüp yöneticilerini ve ailesini de gönülden tebrik ettiğini ifade eden Başkan Munlafalıoğlu; “DOSD Meram olarak sporu, sporcularımızı ve gençlerimizi her zaman destekliyoruz. Bu desteklerin dünya şampiyonlukları, dünya rekorları ve uluslararası başarılarla taçlanması bizleri son derece mutlu ediyor. Özel çocuklarımız için kurduğumuz DOSD Meram Spor Kulübü çok önemli bir misyon üstleniyor. Kulübümüz sadece sporcu yetiştirmiyor; özgüvenli, güçlü, üretken ve hayata umutla bakan bireylerin yetişmesine de katkı sağlıyor. Muhammed Eren’in elde ettiği bu tarihi başarılar da bunun en güzel örneklerinden biridir. İnşallah bundan sonra da nice ulusal ve uluslararası başarıları birlikte yaşayacağız” dedi.