Konyaspor'dan kutlama mesajı

Konyaspor Jandarma Komutanlığının 187. yılını kutladı

Konyaspor'dan kutlama mesajı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konyaspor Kulübü, Jandarma Genel Komutanlığının 187. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yeşil beyazlı ekibimiz, daha önce ligin son haftalarında Trabzonspor mücadelesi öncesi anlamlı bir törenle Jandarma Genel Komutanlığının 187. Kuruluş yıl dönümünü kutlamış ve kulüp ikinci Başkanı Ali Kaya törende, Jandarma Albay Uğur Yıldırım’a çiçek takdim etmişti.

Konyaspor'dan kutlama mesajı

Konyaspor, 187. yaşına giren Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla yeniden kutladı.  Kulüpten yayımlanan mesajda, “Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Jandarma Teşkilatımızın 187 yıllık onurlu tarihinde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Haber Merkezi

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