Maksut Müdür'den Konya'ya duygu dolu veda

Maksut Yüksek, 10 Ocak 2025'te başladığı görevinde huzur ve güvenliği korumak için çalıştığını belirterek destek olanlara teşekkür etti.

Yüksek, Konya'ya gönül bağının süreceği müstesna bir şehir diyerek tüm Konyalılardan helallik istediği duygu dolu bir veda mesajı yayımladı.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atanan Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, görevinden ayrılması dolayısıyla bir veda mesajı yayımladı.

Duygu dolu ve içten duyguların yer aldığı bir mesaj yayımlayan Maksut Yüksek, Konya’nın, kendisi için sadece bir görev yeri değil; gönül bağının daima süreceği müstesna bir şehir olduğunu söyleyerek tüm Konyalılardan helallik istedi.

İşte Maksut Müdür’ün yayımladığı o mesaj:

Kıymetli Konyalı Hemşehrilerim,

10 Ocak 2025 tarihinde büyük bir heyecan ve sorumluluk bilinciyle başladığım Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevimden, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olmam nedeniyle ayrılıyorum.

Öncelikle, Anadolu'nun kalbi, sevgi ve hoşgörünün şehri Konya'da görev yapma onurunu şahsıma layık gören; şimdi de bu kutsal görevi başkentimiz Ankara'da sürdürme görevini tarafıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza Şükranlarımı arz ediyorum.

Görev sürem boyunca Konya'mızdaki huzur iklimini muhafaza etmek ve sizlerin güvenine layık olabilmek adına, her kademedeki mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden, büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştık.

Göreve başladığımız ilk günden itibaren sizlerin desteği ve iş birliğiyle; asayişten trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden organize suç örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda suç ve suçlunun karşısında kararlı bir duruş sergiledik.

Hamdolsun ki, bu aziz şehrin her köşesinde huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik önemli başarılar elde ettik.

Konya, benim için sadece bir görev yeri değil; gönül bağımın daima süreceği müstesna bir şehirdir. Bu şehirden ayrılırken, yanımda kıymetli dostluklar ve unutulmaz hatıralar götürüyorum.

Bu vesileyle, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere; milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, adli makamlarımıza, kurum yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve omuz omuza görev yaptığım fedakâr mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca kadirşinas Konyalı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi isterim ki; Konya ve Konyalı hemşehrilerim her zaman gönlümün en müstesna köşesinde yer alacaktır. Ankara'da da kapımızın ve gönlümüzün sizlere her daim açık olduğunu ifade etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle; cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Bu mübarek şehre en kalbi duygularımla veda ederken, siz kıymetli hemşehrilerimi Allah'a emanet ediyorum. Varsa bizden yana bir hakkımız helal olsun, sizler de haklarınızı helal ediniz.

Allah'a ısmarladık.

Maksut YÜKSEK

Konya İl Emniyet Müdürü