Konya'da 'Teşrif-i Mevlana' töreni 798.'ci kez yapıldı

Mevlana Müzesi'nde "Gülbank" sonrası Sema Ayin-i Şerifi düzenlendi; yağış nedeniyle kortej ve Türk Yıldızları gösterisi iptal oldu.

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve il protokolü, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişini temsilen Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'yu Mevlana Müzesi bahçesinde karşıladı.

Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru Konya Valisi İbrahim Akın'a Türk bayrağı takdim etti. Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen katılımcılar, yapılan "Gülbank" duasının ardından Sema Ayin-i Şerifi izledi. Etkinlikler kapsamında yapılması planlanan kortej yürüyüşü ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu Konya’da etkili olan yağış nedeniyle iptal edildi.