Sağlık personeline hukuki hakları anlatıldı

Hastanenin A Blok Konferans Salonu'nda, sağlık personeline yönelik düzenlenen ve dört gün boyunca devam eden "Mesleki Sorumluluk Kurulu ve Rücu İşleyişine İlişkin Eğitim" programı başarıyla sona erdi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemet Birimi ile koordineli olarak gerçekleştirilen eğitimler, 27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlendi. Sağlık çalışanlarının hukuki süreçler ve mesleki sorumluluklar konusundaki farkındalığını artırmayı hedefleyen programa, kurum personeli yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim oturumları; Konya İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemet Biriminde görevli Avukat İsmail Koşar, Avukat Beyhan Ulukapı ve Avukat Fatmanur Anlıaçık Pehlivan tarafından verildi. Uzman hukukçular, Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun yapısı, çalışma prensipleri ve sağlık hizmeti sunumu sırasında karşılaşılabilecek rücu davalarının işleyiş süreçleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Dört gün boyunca gerçekleştirilen ve personelin kendi programına uygun olan oturuma katılmasına imkân tanıyan eğitime; hastanede görevli doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni (ATT), paramedik ve aile hekimleri katıldı. Ayrıca, Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi sağlık personeli de programa katılım sağlayarak mesleki yasal süreçler hakkında bilgi sahibi oldu.

Sağlık hizmeti sunumunda kalitenin artırılması ve personelin hukuki güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyan eğitim programı, uzmanların katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.