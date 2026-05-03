Teknolojide dev atılım: Savunma teknolojileri SAHA 2026'ya taşınıyor

BİTES, yazılım, simülasyon ve entegre savunma çözümleri alanındaki ileri kabiliyetleriyle Türk savunma sanayisinde kritik bir rol üstleniyor. Şirket, savunma sistemleri, aviyonik ve görev sistemleri, simülasyon ve eğitim çözümleri ile yapay zeka destekli sistemler alanlarında geliştirdiği ürünlerle operasyonel karar süreçlerinde katma değer üretiyor.

Özellikle yapay zeka ve büyük veri analitiği alanındaki yetkinlikleriyle öne çıkan BİTES, geliştirdiği sistemlerde veri odaklı ve öngörülebilir karar mekanizmaları sunarak kullanıcıya operasyonel üstünlük sağlıyor.

Yapay zeka destekli analiz, karar destek ve otomasyon kabiliyetleri, modern harekat ortamlarının vazgeçilmez unsurları arasında yer alırken şirket, bu alandaki çözümleriyle savunma teknolojilerinde yeni nesil bir yaklaşımı benimsiyor.

Şirketin stratejik çalışma alanlarından savunma sistemleri, artırılmış gerçeklik destekli uygulamalar sayesinde güvenlik güçlerine teknolojik açıdan üstünlük ve durumsal farkındalık sağlayan çözümler sunuyor.

Havacılık projelerinde stratejik mühendislik merkezi

BİTES'in güçlü olduğu alanlardan aviyonik ve görev sistemleri, emniyet ve görev kritik yazılımlar için uçtan uca izlenebilir ve çevik bir Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) yürütüyor.

"Geleceğin Gökyüzünü Tasarlıyoruz" vizyonuyla hava platformlarının görev etkinliğini ve uçuş güvenliğini artıran kritik çözümler sunan şirket, havacılık projelerinde stratejik bir mühendislik ortağı konumunda bulunuyor.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), gömülü yazılım geliştirme ve sistem mühendisliği alanlarında uluslararası havacılık standartlarına tam uyum sağlanarak, emniyet kritik sistemlerde en yüksek güvenlik seviyesi olan DAL-A düzeyinde sertifikalı çıktılar üretiliyor.

Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRKUŞ, T70 Genel Maksat Helikopteri, GÖKBEY ve ATAK gibi platformlardaki güçlü varlığının yanı sıra BİTES; F-16, SU-25, AB-412 ve CALİDUS platformlarına yönelik modernizasyon projelerinde de profesyonel destek sağlıyor.

Şirket, platform siber güvenlik çözümleri, tersine mühendislik, sertifikasyon danışmanlığı ve özel cihaz simülatörü geliştirme gibi alanlardaki uzmanlığıyla dikkati çekiyor.

“Kullanıcıya entegre bir operasyonel güç sunuyoruz”

BİTES Genel Müdürü Yıldırım Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri her teknolojiyi sahada karşılığı olan ve ölçülebilir fayda üreten çözümlere dönüştürmeyi temel öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Yapay zeka, savunma sistemleri, simülasyon ve aviyonik sistemler alanlarındaki kabiliyetleriyle kullanıcıya sadece bir ürün değil, entegre bir operasyonel güç sunduklarını vurgulayan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"SAHA 2026, savunma sanayimizin geldiği noktayı ortaya koyan ve uluslararası işbirliklerini güçlendiren çok önemli bir platform. Bu organizasyonda sergilediğimiz çözümlerle, BİTES’in yapay zeka odaklı teknoloji yaklaşımını ve sahada sonuç üreten sistem geliştirme vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."