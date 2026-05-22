Kutsal yolculuğun hatıraları Konya’da

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Hac Hatırası - Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları ve Hatıraları Sergisi” ziyarete açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Depo No:4’ün ev sahipliği yaptığı serginin açılışı; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’un katıldığı programla yapıldı.

Programda ilk olarak Yapımcı ve Koleksiyoner Fatih Ketancı ile Sergi Küratörü Numan Noyan Küçük tarafından protokole sergi hakkında bilgi verildi, daha sonra sergi ziyaret edildi.

BAŞKAN ALTAY TÜM KONYALILARI SERGİYİ ZİYARET ETMEYE DAVET ETTİ

Sergiyle ilgili görüşlerini paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Depo No:4’ün Konya'nın önemli kültür merkezlerinden birisi haline geldiğini ve düzenli olarak sergiler düzenlediklerini belirterek, “Hac mevsimindeyiz. Şu anda birçok hemşehrimiz kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için görevlerini ifa ediyor. Biz de günün anlam ve önemine istinaden burada bir sergi açmış olduk. Hakikaten gezerken duygulandığım anlar oldu. Çünkü hepimizin hatıralarında olan bilgileri tekrar tazeleme imkanımız oldu. 1950'li yıllardan 80'li yıllara kadar hacıların başlangıç yolculuğuna çıkarken malzemelerinden hatıratlarına ve dönüşe kadar geçen süreçlerini anlatan güzel bir yolculuk olmuş. Tüm Konyalı vatandaşlarımızı Mevlana Caddesi'nde bulunan Depo No: 4’teki hac sergimize davet ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DEPO NO: 4 KONYA İÇİN ÖZEL BİR MEKAN OLDU”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Depo No:4’ün Konya için özel bir mekan haline geldiğini vurgulayarak, “Bizim gençliğimizde bu bina hep tekel binası olarak bilinirdi. Ama daha sonra Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla şu anki tarihi dokusuna tekrar kavuştu ve böylesine güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Başkanımıza, burası için özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GEÇMİŞTEN BUGÜNE BU GÜZEL DOKÜMANLARI TOPLAYANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sergi ile beraber tarihte bir yolculuk yaptıklarını kaydeden Özer, “Geçmişte hac farizasını yerine getiren hemşehrilerimizin Türkiye'nin, Anadolu'nun her bir köşesinden insanların yaşadıklarını adeta bizler de burada yaşamış olduk. Çok güzel anılar var. Tabii o dönemlerde hac yolculuğu bugünkünden çok daha meşakkatli ama maneviyatı da bir o kadar güçlü diye düşünüyorum. O açıdan geçmişten bugüne o hatıraları bize canlandıran bu güzel dokümanları toplayanlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Herkesi bu güzel sergiyi görmeye davet ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

“HERKES BURADA KENDİSİNDEN BİR PARÇA, BÜYÜKLERİNDEN DİNLEDİĞİ HATIRALARINDAN BİR KESİT BULABİLİYOR”

Konya Valisi İbrahim Akın da “Hac farizasını yerine getirmek üzere toplu organizasyonların yapılmaya başladığı 1947 yılından bugüne kadarki serüveni esasında gözler önüne sermişler arkadaşlarımız buradaki sergide. Hacca gitmeden önceki heyecanlı hazırlık dönemi, uğurlama törenleri, akabinde yolculuk süreci, hangi güzergahların takip edildiği, hacca varıldığında oradaki ibadetler, ibadet sonrası dönüş hazırlıkları ve yanlarında getirdikleri hediyeler… Her birini burada görebilmeniz mümkün. Esasında herkes burada kendisinden bir parça, büyüklerinden dinlediği hatıralarından bir kesit bulabiliyor. Son derece anlamlı bir sergi olmuş. Bu sergi de emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı da geçmişe gitmek, hatıralarını canlandırmak adına bu sergiyi ziyaret etmelerini özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

SERGİ, BİR DÖNEMİN TOPLUMSAL HAFIZASINI, GÜNDELİK HAYATINI VE DUYGUSAL İKLİMİNİN ARŞİVİNİ SUNUYOR

“Hac Hatırası - Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları ve Hatıraları Sergisi”, 1947-1995 yılları arasında Türkiye’den kutsal topraklara uzanan hac yolculuklarının izini; belge, fotoğraf, efemera ve objeler üzerinden yeniden görünür kılıyor.

Yapımcı ve koleksiyoner Fatih Ketancı’nın uzun yıllara yayılan çalışmasıyla oluşan koleksiyon; hac ibadetinin şemsiyesi altında bir dönemin toplumsal hafızasının, gündelik hayatının ve duygusal ikliminin arşivini sunuyor. Otobüs biletlerinden pasaportlara, zemzem takımlarından mektuplara, yolculuk fotoğraflarından hac hediyelerine kadar uzanan binlerce unsur; ziyaretçileri Türkiye’nin yakın dönem hac kültürü içerisinde çok katmanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergi; “1517'den 1947'ye Hac Tarihi”,”Büyük Yola Hazırlık”, "Düştüm Kâbe Yollarına", “Kutsal Topraklarda”, “Dönüş” ana başlıkları ile “Hac Hatırası 1-2”, “Hatırayı Yaşatmak”, “Konya Hatıraları” ve “Belgesel Odası” spesifik bölümleri etrafında şekillenirken Konya’ya ait özel belge ve hatıralarla da şehir hafızasına temas ediyor.

Belgesel odasında ise 1974 yılında şahsi araçlarla gerçekleştirilen hac yolculuğunu kayıt altına alan özel film gösterimi yer alıyor.

Asırlar boyunca Haremeyn’e hizmet etmiş bir milletin yakın tarihteki müşterek hafıza atlasını temsil eden sergi, 31 Temmuz’a kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Depo No:4’te ziyaret edilebilecek.

