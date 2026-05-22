DOSD Meram’da fidelerle birlikte umutlar yeşerdi

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’da eğitim gören down sendromlu çocuklar, eğitimcileri ve aileleriyle birlikte fide dikimi gerçekleştirdiler.

DOSD MERAM’IN ÖZEL ÇOCUKLARI UNUTULMAZ BİR GÜN DAHA YAŞADI

Hem eğitimlerinin bir parçası hem de sosyal aktivite kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu bireyler, aileleri ve eğitmenleriyle birlikte toprağa fide dikti. Büyük bir heyecanla fideleri toprakla buluşturan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, etkinlik boyunca neşeli anlar yaşandı. Eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirilen fide dikiminde çocuklar hem üretmenin hem de doğaya dokunmanın mutluluğunu yaşadı.

ETKİNLİKLERLE, DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN YAŞAM BECERİLERİ DESTEKLENİYOR

Down Sendromlu bireyler için ülkemizde belediye, üniversite, milli eğitim ve STK olarak oluşturulmuş ilk ve tek merkez olan DOSD Meram, bireysel eğitimlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve uygulamalı etkinliklerle de down sendromlu bireylerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların hem günlük yaşam becerileri destekleniyor hem de toplumsal hayata daha aktif katılımları sağlanıyor. Fide dikimi etkinliği sonunda çocuklar diktikleri fideleri sulayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Bahçede oluşan renkli görüntüler, aileler ve eğitmenler için unutulmaz anlara sahne oldu.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU; “ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNDEKİ MUTLULUK EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞI”

DOSD Meram’da gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Munlafalıoğlu, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Çocuklarımızın doğayla temas kurmaları, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşamaları bizim için son derece kıymetli. Burada sadece fide dikmiyoruz; aynı zamanda çocuklarımızın özgüvenlerini, sosyal becerilerini ve sorumluluk duygularını da geliştiriyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluk her şeyin en güzel karşılığı. Ailelerimizle birlikte böylesine güzel etkinliklerde bir araya gelmek bizleri ayrıca mutlu ediyor.”