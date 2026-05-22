Konya Ülkü Ocakları Türkiye birincisi oldu

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali’nde Konya Ülkü Ocakları birincilik kazandı. Bünyesindeki ANKE 1076 Teknoloji Kulübü ile yarışmaya katılan Konya Ülkü Ocakları, "Umut Vadeden Projeler" kategorisinde Türkiye birinciliği ödülünün sahibi oldu. Büyük başarının ardından açıklama yapan Konya Ülkü Ocakları Başkanı Türker Türkoğlu, teknoloji kulübünün mimarı olan gençleri ve dava arkadaşlarını tebrik etti.

Başarının tesadüf olmadığını, yoğun bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Türkoğlu, "ANKE 1076 Teknoloji Kulübümüz; gerçekleştirdiği çalışmalar, ortaya koyduğu vizyon ve gençlerimizin azmiyle büyük bir başarıya imza atarak, Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali’nde 'Umut Vadeden Projeler' kategorisinde 1. olmuştur. Bilimle yoğrulan fikirlerin, teknolojiyle birleşen milli şuurun ve ekip ruhunun eseri olan bu başarıda emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum."ifadelerine yer verdi.

Konya Ülkü Ocakları olarak gençleri bilime ve teknolojiye yönlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Türkoğlu, hedeflerinin lider ülke Türkiye vizyonuna katkı sunacak bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı. Türkoğlu, "İnanıyoruz ki; Türk gençliği, teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve ona yön veren bir nesil olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü mimarlarından biri olacaktır."şeklinde konuştu. Festivalin ardından Konya'ya dönen şampiyon teknoloji takımı, aldıkları birincilik ödülüyle Konya Ülkü Ocakları camiasında büyük bir coşku ve gururla karşılandı.