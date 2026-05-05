Konyaspor tarihinde 2. kez final biletini aldı
Yeşil-beyazlılar, yarı finaldeki Beşiktaş zaferiyle kulüp tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti
Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş’ı uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, bu başarıyı kulüp tarihinde ikinci kez tekrarladı. Anadolu Kartalı, 2017 yılında ilk kez final oynamış ve finalde Başakşehir’i penaltı atışları sonucunda devirerek kupayı müzesine getirmişti. Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak final maçındaki rakibini beklemeye başlarken, hedef bu finali de kayıpsız geçerek ikinci Türkiye Kupası’nı kaldırmak.