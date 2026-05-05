Konyaspor taraftarından tam destek
Yeşil-beyazlı yaklaşık 800 taraftar Beşiktaş Stadında yerini alarak son düdüğe kadar takımına müthiş destek verdi
Tümosan Konyaspor’u zorlu Beşiktaş deplasmanında taraftarı yalnız bırakmayarak tam destek verdi. Konya’dan ve İstanbul’dan gelen yaklaşık 800 kadar yeşil-beyazlı taraftar tribündeki yerini aldı. Yeşil forma giyerek tribünde güzel bir görüntü veren Konyaspor taraftarı, ilk düdükten son düdüğe kadar takımına hiç susmadan destek verdi. Yeşil-beyazlı sevdalılar, yaklaşım 600 kilometre yol geldikleri deplasmandan Türkiye Kupası final biletiyle dönmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı. Maçın ardından Konyasporlu futbolcular da tribünlere giderek taraftarıyla finalin mutluluğunu paylaştı.