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Konya yolunda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonrası kara yolu beyaza bürünürken, yağış özellikle sürücülere zor anlar yaşattı.

Konya yolunda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Afyonkarahisar-Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında etkili olan dolu yağışı sonrası kara yolu ve çevresi adeta beyaz örtü ile kaplandı. 

Konya yolunda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Neredeyse ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından bölgedeki tarım arazilerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

İHA

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