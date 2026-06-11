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Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden Konya Şehir Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak projenin yüzde 75 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı
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Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Şehir Kütüphanesi projesinin yüzde 75 seviyesine ulaştığını duyurdu.
  • Eski belediye binası alanında yapımı süren kütüphane, Türkiye'nin ilk sıfır karbon binalarından biri olacak.
  • Toplam 13 bin metrekare inşaat alanına sahip kültür merkezi, geleneksel ve modern mimariyi birleştirerek hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapımı süren Konya Şehir Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı

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Konya’nın eğitim, kültür ve bilim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Şehir Kütüphanemiz sadece kitapların bulunduğu bir bina olmayacak; öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin nefes alacağı, üreteceği ve paylaşacağı yaşayan bir kültür merkezi olacak. Konya’mıza yakışır, estetik değeri yüksek, fonksiyonel ve çevreye duyarlı bir eser kazandırıyoruz. Birleşmiş Milletler’in Sıfır Karbon Binalar Projesi kapsamında yer alan bu yapı, Türkiye’nin ilk sıfır karbon binalarından biri olma özelliğini taşıyacak. Geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri, çevreye saygılı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıdır” diye konuştu.

Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı

YÜZDE 75 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Başkan Altay, inşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve tamamlanma oranının yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaştığını kaydederek, “Konya Şehir Kütüphanemiz tamamlandığında mimarisi, çevreci yaklaşımı ve kapsamlı kullanım alanlarıyla Türkiye’nin en estetik ve nitelikli kültür yapılarından biri olacak. En kısa sürede bitirerek gençlerimizin ve hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı

GELENEKSEL MİMARİ MODERN TASARIMLA BİRLEŞİYOR

Toplam 13 bin metrekarenin üzerinde inşaat alanına sahip olan Şehir Kütüphanesi; kitaplıklar, okuma salonları, etüt salonları, bireysel okuma odaları ve sosyal kullanım alanlarıyla modern bir kompleks olarak tasarlanıyor. Mevcut ağaçlar korunarak şekillenen yapı, geleneksel mimari anlayış ile modern tasarım ilkelerini bir araya getiren özgün bir konseptle inşa ediliyor. 
 

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