Konya'da 27. Uluslararası PDR Kongresi, NEÜ öncülüğünde başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği iş birliğiyle düzenlenen, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında uluslararası düzeyde en prestijli bilimsel etkinliklerden biri olan “27. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi” başladı.

Bu yılki ana teması, “Dikkat, Bağımlılık ve Aile” olarak belirlenen kongre kapsamında düzenlenecek panellerde; bilişsel süreçlerin yönetimi, teknoloji ve madde bağımlılığı ile bu süreçlerde ailenin koruyucu rolü gibi kritik meseleler masaya yatırılacak.

250’NİN ÜZERİNDE BİLİMSEL BİLDİRİ SUNULACAK

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, kongre kapsamında; 4 kapsamlı panel, alanında uzman 8 davetli konuşmacının sunumları, uygulamaya ışık tutacak 19 atölye çalışması ve 250’nin üzerinde bilimsel bildiri sunumu gerçekleştirileceğini ifade etti. Türk PDR Derneği Genel Başkanı Uzm. Psk. Dan. Mehmet Fatih Kılıç ise, “Bu yıl seçtiğimiz temalar çok önemli.

Özellikle dikkat konusunda, dikkatin bir endüstri halini alması ve tekelleşmesinin doğuracağı zararları da konuşacağımız bir kongre olacak. Çünkü dikkat bizim meslektaşlarımızın esas çalışma alanlarından biri olması gerekirken çok farklı meslek gruplarınca farklı şekillerde yorumlanıyor ve bu da başta çocuklar olmak üzere farklı gruplarda çeşitli sorunlarla karşımıza çıkıyor.”şeklinde konuştu.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer’de, “Geleceğin psikolojik danışmanlarını yetiştiren bir kurum olarak, sahadaki pratikle akademik kuramın burada buluşmasını mesleğimizin yarınları adına çok kıymetli buluyorum.

Bu organizasyonun fakültemiz ev sahipliğinde titizlikle planlanması için emek veren Kongre Başkanına, organizasyonun mutfağında çalışan fakültemizin fedakâr öğretim üyelerine ve iş birlikleri için Türk PDR Derneği’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Konya’nın bu huzurlu atmosferinde; bilimin ışığında yenileneceğimiz, mesleki vizyonumuzu tazeleyeceğimiz verimli bir kongre diliyor; hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum”dedi.

PDR BİREYİN KENDİNİ KEŞFETME YOLCULUĞUDUR

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının, insanın kendini bilme arayışıyla başlayan köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, “İlk başlarda mesleki bir ihtiyaçtan doğdu.

Zamanla insanı bütüncül gören felsefi bir disipline dönüştü. Bu kıymetli disiplin, ülkemizde de yarım asırdır toplumsal kabullerimizle harika bir bağ kurmuştur. Bugün PDR, sadece sorun çözme yeri olmanın çok ötesindedir. Bireyin kendini keşfetme yolculuğudur. Toplumun ruhsal kalkanıdır.

Günlük hayatta yaşadığımız zorluklar, sizlerin değerini her geçen gün artırıyor. Aileden eğitime kadar her alanda, insana kalpten bakan o ‘doğru bakış açınıza’ çok ihtiyacımız var”dedi.

Protokol konuşmalarının ardından oturumlar gerçekleştirildi.

Açılış programıyla kapılarını aralayan 27. Uluslararası PDR Kongresi, 4’ten fazla salonda eş zamanlı gerçekleştirilecek olan bilimsel paneller, atölye çalışmaları ve poster sunumlarıyla 12 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek. Haber Merkezi