  • Haberler
  • Ekonomi
  • Altın fiyatları sert çakıldı! 11 Haziran Perşembe günü Konya'da altın fiyatları

Altın fiyatları sert çakıldı! 11 Haziran Perşembe günü Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları sert çakıldı! 11 Haziran Perşembe günü Konya'da altın fiyatları
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

11 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 09.50 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın 6.190,00

Çeyrek Altın 10.325,00

Yarım Altın 20.650,00

Ata Cumhuriyet 41.845,00

22 Ayar Bilezik 5.820,00

Teklik Altın 41.045,00

Gremse Altın 101.305,00

Resat Altın 42.000,00

Hamit Altın 42.000,00

14 Ayar Altın 4.003,00

18 Ayar Altın 4.927,00

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da uzmanından LGS adaylarına kritik uyarı!
Konya'da uzmanından LGS adaylarına kritik uyarı!
Nasrettin Hoca'nın fıkrası gerçek oldu: Göl su tuttu!
Nasrettin Hoca'nın fıkrası gerçek oldu: Göl su tuttu!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok! Şüpheli tutuklandı
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok! Şüpheli tutuklandı
Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı
Konya'nın yeni gözdesi olacak projede geri sayım başladı
Konya'da çocuklardan çevreye örnek davranış
Konya'da çocuklardan çevreye örnek davranış
Konya'da 6 aylık hamile eşini katletmişti! Cezası belli oldu
Konya'da 6 aylık hamile eşini katletmişti! Cezası belli oldu