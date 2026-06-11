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Konya'da çocuklardan çevreye örnek davranış

Konya'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için Dünya Çevre Günü kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Konya'da çocuklardan çevreye örnek davranış
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Dünya Çevre Günü kapsamında Gökçehüyük Barajı çevresinde doğa yürüyüşü düzenledi.
  • Yürüyüş etkinliğinde çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çöp toplayan çocuklar, örnek bir davranış sergiledi.
  • Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik, Kuğulu Park ziyaretiyle sona erdi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Seydişehir ilçesi Gökçehüyük Barajı çevresinde yürüyüş gerçekleştirildi bildirildi.

Konya'da çocuklardan çevreye örnek davranış

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Etkinlikte, doğa için yürüyen çocuklar çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

Etkinliğin ardından Kuğulu Parkı ziyaret eden çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

AA

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