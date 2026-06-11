Konya'da düzenlenen festival sona erdi

Konya'da düzenlenen '18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali' tamamlandı.

Konya'da düzenlenen festival sona erdi
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin son gününde, İspanya’dan Orthemis Orkestrası "İyi Yolculuklar" oyununu Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu. Toni Sans'ın yazıp yönettiği, müzik direktörlüğünü Orthemis Orkestrasının yaptığı oyunla festival sona erdi. Dört yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluştu.

AA

Bakmadan Geçme

Konya listede! TOKİ 998 konutu satışa çıkarıyor
Konya listede! TOKİ 998 konutu satışa çıkarıyor
Konya'nın Filistin hassasiyeti bir kez daha vurgulandı
Konya'nın Filistin hassasiyeti bir kez daha vurgulandı
Başkan Kılca, Büyükelçi Cvıtanovıc'ı Karatay'da ağırladı
Başkan Kılca, Büyükelçi Cvıtanovıc’ı Karatay’da ağırladı
Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların sorularını cevapladı
Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların sorularını cevapladı
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!
Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde
Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde