Konya'da hafıza tazeleten yarışma

Yarışmaya Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ile Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı da iştirak etti.

Asım Cengiz, Meliha Ercan ve İsmail Işık Huzurevi sakinlerinin katıldığı yarışmada, yaşlıların toplumun hafızası olduğu vurgulandı.

Konya'da, "Aile ve Nüfus On Yılı Etkinlikleri" kapsamında huzurevi sakinleri arasında "Bilginin Yaşı Yok Yarışması" düzenlendi.

Asım Cengiz Huzurevi'nde düzenlenen yarışmaya Asım Cengiz Huzurevi, Meliha Ercan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri katıldı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, burada yaptığı konuşmada, yaşlı bireylerin toplumun hafızası ve en değerli hazinesi olduğunu, onların bilgi ve tecrübelerinden ilham almaya devam edeceklerini söyledi.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı'nın da katıldığı program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

