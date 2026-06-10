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Konya Karapınar'da mevsimlik tarım işçileri unutulmadı

Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadır kentte incelemelerde bulunuldu.

Konya Karapınar'da mevsimlik tarım işçileri unutulmadı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Ziyarete, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal ve ilgili kurumların daire amirleri katıldı. Yetkililer, çadır kentte incelemelerde bulunarak tarım işçilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaret kapsamında güvenlik başta olmak üzere elektrik, su, trafik düzeni ve kimlik bildirimleri gibi konular ele alındı. Kaymakam Öztürk ve beraberindeki heyet, bölgede güvenliğin sağlanması, temel hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için alınması gereken tedbirleri değerlendirdi. 

Konya Karapınar'da mevsimlik tarım işçileri unutulmadı

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Ayrıca çadır kentte yaşayan kişilerin kimlik bilgilerinin emniyet birimlerine düzenli olarak bildirilmesinin önemine dikkat çekildi. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Yetkililer, tarım işçilerinin huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. 

İHA

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