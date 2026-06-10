Konya'daki ev yangını korkuttu!

Konya'da bir müstakil evde çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Konya'daki ev yangını korkuttu!
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre saat 15.15 sıralarında Konya Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Konya'daki ev yangını korkuttu!

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Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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