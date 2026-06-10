Konya'da bugün kimler vefat etti? 10 Haziran Çarşamba günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 10 Haziran Çarşamba günü 16 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- YAŞAR GÜREL
YAZIR MEZARLIĞI
- DUDU GÜÇ
TEKKE MEZARLIĞI
- ŞÜKRÜ ÇOLAK
ALİYENLER MEZARLIĞI
- ŞABAN ŞAHMAN
ELMACI MEZARLIĞI
- SAMİ ÇETİN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- SEHER KURT
ARAPLAR MEZARLIĞI
- SITTIKA SEZEN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- İSMAİL KARABAĞ
YAZIR MEZARLIĞI
- TÜNCER GÜREL
YAZIR MEZARLIĞI
- MEDİNE ŞENER
YAZIR MEZARLIĞI
- İSMAİL ULUPOLAT
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- HATİCE TAŞCI
ULUIRMAK MEZARLIĞI
- MUSTAFA ÖZYÖRÜKOĞLU
YAZIR MEZARLIĞI
- HABİBE İNİK
MUSALLA MEZARLIĞI
- HALİL YILDIZ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- SİYASET ÇİFTCİ
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
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