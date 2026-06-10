  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 10 Haziran Çarşamba günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 10 Haziran Çarşamba günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 10 Haziran Çarşamba günü 16 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 10 Haziran Çarşamba günü
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. YAŞAR GÜREL
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  2. DUDU GÜÇ
    TEKKE MEZARLIĞI
     
  3. ŞÜKRÜ ÇOLAK
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  4. ŞABAN ŞAHMAN
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  5. SAMİ ÇETİN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  6. SEHER KURT
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  7. SITTIKA SEZEN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  8. İSMAİL KARABAĞ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  9. TÜNCER GÜREL
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  10. MEDİNE ŞENER
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  11. İSMAİL ULUPOLAT
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  12. HATİCE TAŞCI
    ULUIRMAK MEZARLIĞI
     
  13. MUSTAFA ÖZYÖRÜKOĞLU
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  14. HABİBE İNİK
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  15. HALİL YILDIZ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  16. SİYASET ÇİFTCİ
    SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Başkan Kılca, Büyükelçi Cvıtanovıc'ı Karatay'da ağırladı
Başkan Kılca, Büyükelçi Cvıtanovıc’ı Karatay’da ağırladı
Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların sorularını cevapladı
Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların sorularını cevapladı
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!
Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde
Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde
Konyalı Vekil Finlandiya'da Türkiye'nin NATO'daki önemini anlattı
Konyalı Vekil Finlandiya’da Türkiye’nin NATO’daki önemini anlattı
Konya, ticarette parlamaya devam ediyor
Konya, ticarette parlamaya devam ediyor