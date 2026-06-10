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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 11 Haziran Perşembe

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 11 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 11 Haziran Perşembe
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

11.06.2026 08:30 - 11.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİGÜVENCELİ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKERVANDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİNAZLI Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSAFAYOLU Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSONGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİTUTKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİVEFA Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİYİĞİTBAŞI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİGÜVENCELİ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİKERVANDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİNAZLI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSAFAYOLU Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSONGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİTOKSÖZLER Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİVEFA Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİYİĞİTBAŞI Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

11.06.2026 09:00 - 11.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİACEM Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİACEM Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİACEM Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİAKBAY Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİAKBAY Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİAKBAY Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİAMBERÇİÇEĞİ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİAMBERÇİÇEĞİ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBAHANE. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBAHANE. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBALÇOVA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBALÇOVA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBÜYÜK TÜRKİYE Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBÜYÜK TÜRKİYE Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİCÖMERT Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİCÖMERT Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇAMLICA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇAMLICA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇİÇEKBAŞI Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇİÇEKBAŞI Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇİÇEKCİLER Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇİÇEKCİLER Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİESMETAŞ. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİESMETAŞ. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİGAYRET Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİGAYRET Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİGÜRŞAHİN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİGÜRŞAHİN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİHUTBE Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİHUTBE Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİKARLI Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİKARLI Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİKUYUMCULAR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİKUYUMCULAR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİNERGİZ. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİNERGİZ. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİOSMANLI. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİOSMANLI. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÖNDER Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÖNDER Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİPÜSKÜLLÜ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİPÜSKÜLLÜ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİREMZİ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİREMZİ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİRÜYA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİRÜYA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİSAHUR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİSAHUR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİSEDEF. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİSEDEF. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİŞEHİT COŞKUN KARABULUT Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİŞEHİT COŞKUN KARABULUT Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTABAKA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTABAKA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTABAN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTABAN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTEDARİK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTEDARİK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTİFTİKCİLER Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTİFTİKCİLER Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTOLU Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTOLU Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTOPSÖĞÜT Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTOPSÖĞÜT Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÜRESİN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÜRESİN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİYAĞMURLU Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİYAĞMURLU Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİZÜMRÜTTAŞI Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİZÜMRÜTTAŞI Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİAKSOY Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİAKSOY Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİBEYHUDE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİBEYHUDE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİBÜYÜKGÖZ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİBÜYÜKGÖZ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDAĞISTAN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDAĞISTAN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDÜRÜ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDÜRÜ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİEKİN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİEKİN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİFATİH GÜN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİFATİH GÜN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİMAVERDE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİMAVERDE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİRÜZGARDÜZÜ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİRÜZGARDÜZÜ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİSEYMEN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİSEYMEN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİSÜRMENE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİSÜRMENE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİŞAHİNLER Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİŞAHİNLER Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİTEDARİK Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİTEDARİK Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİAHMETBEY Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİAHMETBEY Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİAKARSU Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİAKARSU Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİANAFARTALAR Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİANAFARTALAR Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİANLAM Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİANLAM Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİASHAP Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİASHAP Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBEREKETLİ Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBEREKETLİ Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBEYANAT Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBEYANAT Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBİLGEHAN. Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBİLGEHAN. Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBUHARLI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİÇAKILKUYU Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİÇAYIRLAR Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİERYAVUZ Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİGONCALI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİHAFIZALİ Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİHASRET Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİHAYIRLI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİHUZURLU Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİKOLÇAK Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİMANSUROĞLU Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİMASUM Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİÖLÇEK Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİSELAM Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİVAKFE Sokak 
11.06.2026 09:30 - 11.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAKMEŞE Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAKYARLAR Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAMİNE ANA Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİARDİYE Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİARI. Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİATASÖZÜ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBALTAŞ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBATTALGAZİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBERAT Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBERKEMAL Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBURAK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİCEVHERTAŞI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİCİVAR Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÇAMELİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİDEMİRBİLEK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİFINDIK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİHARMANCIK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİİFFET Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİİLKOKUL Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKARAHÜYÜKDEĞİRMEN Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKAVAS Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKEFELİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKELEKCİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKUMOCAĞI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİLALEBAHÇE Caddesi 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİMAHREÇ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİMORAL Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÖZAL Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÖZLEYİŞ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİSAĞNAK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİSONUMUT Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEHİT İBRAHİM KARAKOÇ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEHİT RECEP ALPMALA Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEMS Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEMSİ TEBRİZİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİTERAZİLİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİYENİÇAY Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİYEŞİLKAVAK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİYURTBAŞI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİZİHNİYET Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

11.06.2026 08:30 - 11.06.2026 17:30 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇİÇEK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİORMANKAYA Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİİLBEYİ Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİMECİT Sokak 
11.06.2026 09:00 - 11.06.2026 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİMESNEVİ Sokak 
11.06.2026 09:00 - 11.06.2026 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAKARATAYSÜRÜÇ MAHALLESİSÜRÜÇ Caddesi 
KONYAKARATAYYENİCE MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
11.06.2026 09:30 - 11.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ16932. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20701. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20702. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20703. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20704. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20705. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20706. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20707. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20708. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20709. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20710. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20711. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20712. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20715. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİÇENGİLTİ Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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