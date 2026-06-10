Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 11 Haziran Perşembe
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 11 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
11.06.2026 08:30 - 11.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|GÜVENCELİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KERVANDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|NAZLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SAFAYOLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SONGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|VEFA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|YİĞİTBAŞI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|GÜVENCELİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|KERVANDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|NAZLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SAFAYOLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SONGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|TOKSÖZLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|VEFA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|YİĞİTBAŞI Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
11.06.2026 09:00 - 11.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ACEM Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ACEM Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ACEM Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|AKBAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|AKBAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|AKBAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|AMBERÇİÇEĞİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|AMBERÇİÇEĞİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BAHANE. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BAHANE. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BALÇOVA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BALÇOVA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BÜYÜK TÜRKİYE Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BÜYÜK TÜRKİYE Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|CÖMERT Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|CÖMERT Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇAMLICA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇAMLICA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇİÇEKBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇİÇEKBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇİÇEKCİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇİÇEKCİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ESMETAŞ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ESMETAŞ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|GAYRET Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|GAYRET Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|GÜRŞAHİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|GÜRŞAHİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|HUTBE Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|HUTBE Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|KARLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|KARLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|KUYUMCULAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|KUYUMCULAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|NERGİZ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|NERGİZ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|OSMANLI. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|OSMANLI. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÖNDER Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÖNDER Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|PÜSKÜLLÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|PÜSKÜLLÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|REMZİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|REMZİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|RÜYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|RÜYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|SAHUR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|SAHUR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|SEDEF. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|SEDEF. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ŞEHİT COŞKUN KARABULUT Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ŞEHİT COŞKUN KARABULUT Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TABAKA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TABAKA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TABAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TABAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TEDARİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TEDARİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TİFTİKCİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TİFTİKCİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TOLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TOLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TOPSÖĞÜT Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TOPSÖĞÜT Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÜRESİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÜRESİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|YAĞMURLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|YAĞMURLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ZÜMRÜTTAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ZÜMRÜTTAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|AKSOY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|AKSOY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|BEYHUDE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|BEYHUDE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|BÜYÜKGÖZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|BÜYÜKGÖZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DAĞISTAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DAĞISTAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DÜRÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DÜRÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|EKİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|EKİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|FATİH GÜN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|FATİH GÜN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|MAVERDE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|MAVERDE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|RÜZGARDÜZÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|RÜZGARDÜZÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|SEYMEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|SEYMEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|SÜRMENE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|SÜRMENE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞAHİNLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞAHİNLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|TEDARİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|TEDARİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|AHMETBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|AHMETBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|AKARSU Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|AKARSU Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ANAFARTALAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ANAFARTALAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ANLAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ANLAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ASHAP Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ASHAP Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BEREKETLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BEREKETLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BEYANAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BEYANAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BİLGEHAN. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BİLGEHAN. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BUHARLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ÇAKILKUYU Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ÇAYIRLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ERYAVUZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|GONCALI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|HAFIZALİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|HASRET Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|HAYIRLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|HUZURLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|KOLÇAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|MANSUROĞLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|MASUM Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ÖLÇEK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|SELAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|VAKFE Sokak
11.06.2026 09:30 - 11.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AKMEŞE Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AKYARLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AMİNE ANA Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ARDİYE Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ARI. Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ATASÖZÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BALTAŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BATTALGAZİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BERAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BERKEMAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BURAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|CEVHERTAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|CİVAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÇAMELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|DEMİRBİLEK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|FINDIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|HARMANCIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|İFFET Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|İLKOKUL Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KARAHÜYÜKDEĞİRMEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KAVAS Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KEFELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KELEKCİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KUMOCAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|LALEBAHÇE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|MAHREÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|MORAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÖZAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÖZLEYİŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|SAĞNAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|SONUMUT Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEHİT İBRAHİM KARAKOÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEHİT RECEP ALPMALA Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEMS Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEMSİ TEBRİZİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|TERAZİLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|YENİÇAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|YEŞİLKAVAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|YURTBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ZİHNİYET Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
11.06.2026 08:30 - 11.06.2026 17:30 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ÇİÇEK SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ORMANKAYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|İLBEYİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|MECİT Sokak
11.06.2026 09:00 - 11.06.2026 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|MESNEVİ Sokak
11.06.2026 09:00 - 11.06.2026 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|SÜRÜÇ MAHALLESİ
|SÜRÜÇ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|YENİCE MAHALLESİ
|AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi
11.06.2026 09:30 - 11.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|16932. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20701. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20702. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20703. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20704. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20705. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20706. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20707. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20708. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20709. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20710. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20711. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20712. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20715. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|ÇENGİLTİ Caddesi
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