Kaymakam Kıyıcı'dan anlamlı destek

Seydişehir'de Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi.

Kaymakam Kıyıcı'dan anlamlı destek
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Kaymakam Kıyıcı’yı etkinlik alanında Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ile Kızılay yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Kan bağışının önemine dikkat çeken Kaymakam Kıyıcı, sağlıklı bireyleri düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ise kan bağışının hayat kurtaran önemli bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, kampanyaya destek veren Kaymakam Kıyıcı’ya ve tüm bağışçılara teşekkür etti.

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Milli İrade Meydanı’nda devam eden etkinlikte vatandaşlar gün boyunca kan bağışında bulunurken, Kızılay yetkilileri bağışların hastaların tedavisinde hayati önem taşıdığını söyledi. Kan bağışı kampanyasının 14 Haziran Pazar günü saat 18.00’e kadar devam edeceği bildirildi. 

Haber Merkezi

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