Konya'nın Filistin hassasiyeti bir kez daha vurgulandı

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette Başkan Altay, Büyükelçi Ebu Ceyş’i Konya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya’nın Filistin ve Gazze meselesine en duyarlı şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Hem geçmiş dönemde hem son yaşananlarda en yüksek tepkiyi veren şehirlerin başında Konya geliyor. Biz de uluslararası bütün toplantılarımızda Gazze’de yaşanan soykırımı ifade etmeye gayret ediyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde de özellikle Filistin’deki belediyelere destek olmakla ilgili ortak çalışmalar yapıyoruz. Filistin Belediyeler Birliği’nden arkadaşlar ve UCLG-MEWA’nın Başkanı, El Halil Belediye Başkanımızla da koordineli şekilde çalışıyoruz. Bununla birlikte şehrimizde misafir ettiğimiz Gazzeli kardeşlerimiz var. Onları da en iyi şekilde ağırlamak için koordineli şekilde çalışıyoruz. Konya’ya hoş geldiniz” diye konuştu.

“KONYALILARA, AZİZ TÜRK HALKINA VE BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANINA SONSUZ ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ”

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş de “Bizi Konya’da güzel bir şekilde ağırladığınız için teşekkür ederiz. Konya çok önemli tarihe sahip bir şehir. Geçmişte büyük bir İslam devletine başkentlik yapmış, aslında her Filistinli Konya’yı ziyaret etmek ister. Ben de sizin gibi önemli ve tecrübeli bir belediye başkanıyla bir arada olduğum için mutluyum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanının ofisinde kendimizi Filistin’de bir ofise gelmiş gibi hissediyoruz. Konya’da her yerde Filistin bayrağının dalgalanması aslında Konyalıların Filistin’i ne kadar sevdiklerini ve desteklediklerini anlıyoruz. Sizin şahsınızda Konyalılara, aziz Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerle iş birliğimizin güçlendirilmesini arzu ederiz.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Filistin arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, ortak insani değerler ve iş birliği imkanları ele alındı.