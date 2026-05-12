Konya'nın gözde markası büyüyor: Yeni şubesi yolda

Kafe Karatay'ın yeni şubesinin hazırlık çalışmaları yerinde incelendi.

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede şehrin önemli markalarından biri haline gelen Kafe Karatay’lar; özgün konsepti, kaliteli hizmet anlayışı ve her yaştan vatandaşa hitap eden yapısıyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Konyalıların sosyal hayatına yeni bir soluk getiren projede büyüme sürüyor.

Hamzaoğlu Mahallesi’nde inşa edilecek olan yeni şube, 990 metrekarelik alana sahip olacak. Hamzaoğlu Parkı içerisinde konumlandırılacak tesis, tamamlandığında bölge halkı için önemli bir buluşma noktası haline gelecek.

Bugüne kadar Karatay’ın farklı noktalarında hizmete açılan Kafe Karatay şubeleri yoğun ilgi görürken, Hamzaoğlu Mahallesi’nde yapımı süren bu yeni şube ile birlikte sayı 8’e yükselecek.

“Günün Mutluluğu” sloganıyla hizmet veren Kafe Karatay’lar; dünya mutfağından seçkin tatların yanı sıra Konya’ya özgü lezzetleri de menüsünde buluşturuyor. Büyük parkların merkezine ve sosyal yaşam alanlarına konumlandırılan tesisler, her yaştan vatandaşa keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Hamzaoğlu Parkı içerisindeki 990 metrekarelik alana inşa edilen yeni tesis, modern mimarisiyle bölge halkına hizmet verecek.

Kafe Karatay Büyümeye Devam Edecek

İnceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kafe Karatay şubelerinin açıldığı her noktada yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kılca şunları söyledi:

 “Hamzaoğlu Mahallemize kazandıracağımız yeni Kafe Karatay şubesi için sahada incelemelerde bulunduk. Bölge halkımızdan bu yönde bir talep vardı, biz de hızlıca programımıza aldık. İlçemize ve şehrimize yeni bir marka daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak adına tüm detayları titizlikle planladık. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte bu güzel mekanlarda keyifli vakit geçiriyor. Uzun bir yeşil hat üzerine konumlandıracağımız yeni tesisimiz de bu bölgemize değer katacak. Şehrimizin gözde mekanları haline gelen Kafe Karatay şubelerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz.”

