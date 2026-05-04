Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 5 Mayıs Salı

Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 05.05.2026 09:00 - 05.05.2026 10:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ İLYAS Sokak KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ KONYA Sokak KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ TANIŞ Sokak 05.05.2026 09:00 - 05.05.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16352. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16354. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16355. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16356. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16357. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16358. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16359. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16360. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16361. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16362. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16365. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16367. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16369. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16370. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16375. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ 16378. Sokak KONYA SELÇUKLU SULUTAS MAHALLESİ SARAY Caddesi 05.05.2026 10:00 - 05.05.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ DİKMEN Sokak KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ GÜLTEN Sokak KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ ŞENAY Sokak KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ TALİP Sokak 05.05.2026 14:00 - 05.05.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ GÖRGÜLÜ Sokak KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ KAYAKÖY Sokak KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ TURGUT REİS Caddesi

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 05.05.2026 14:00 - 05.05.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile KONYA KARATAY AKABE MAHALLESİ GÖKGÖZ Sokak