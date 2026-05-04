Konya'nın bu caddesini tanıdınız mı?

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, şehirleşme oranıyla da Türkiye’nin önce gelen şehirleri arasında geliyor. 20-30 sene önceki Konya ile şimdiki Konya’nın arasında dağlar kadar fark var. Özellikle şehir merkezinde meydana gelen kentleşme oranı yıllar içinde bambaşka bir Konya oluşturdu.

Eski fotoğraflar ise Konya’nın göstermiş olduğu gelişmesinin en büyük kanıtı. Haberde yer alan bu topoğraf ise Konya’nın en bilindik caddelerinden. Konya’nın kalbi konumunda olan ve yapımına 1970’lerde başlanan Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesinin ilk hali görenleri şaşırtıyor. O yıllarda daha yeni yapılmaya başlayan cadde, yükselen binalarıyla geleceğe göz kırpıyor.

Fotoğrafta gördüğünüz Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi’nin başlangıcı, yıkılan Konya Büyükşehir Belediyesi binasının önü, Nalçacı Caddesi’nin iki yanında binalar daha yeni yeni yapılıyor. 1973 yılına tarihlenen fotoğrafı görenler “nereden nereye” diyor. Aradan geçen onca zamanda ise günümüzde artık ekonomik ömrünü dolduran binalar yıkılıyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Konya’nın prestij caddelerinden olan Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi yapılan yenileme çalışmaları ile daha güvenilir, konforlu ve modern bir görünüme kavuşacak.

Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde kapsamlı kentsel dönüşüm projesi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Eski Afra konumu başta olmak üzere cadde çevresindeki yaşlı binaların yenilenmesi ve bölgenin modern bir çehreye kavuşturulması hedefleniyor.