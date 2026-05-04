  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da, 'Hıdırellez Şenlikleri' 6 Mayıs'ta coşkuyla kutlanacak

Konya'da, 'Hıdırellez Şenlikleri' 6 Mayıs'ta coşkuyla kutlanacak

Konya'da baharın gelişini simgeleyen 'Hıdırellez Şenlikleri', 6 Mayıs'ta coşkuyla kutlanacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan gelenek kapsamında düzenlenecek etkinlikler, Karatay Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Konya'da, 'Hıdırellez Şenlikleri' 6 Mayıs'ta coşkuyla kutlanacak
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Valiliği öncülüğünde ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek programa; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe belediyeleri, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar katkı sağlayacak. Etkinlikler saat 14.00’te başlayacak.

Program kapsamında saat 13.30’da bisiklet topluluğu İRFA yanı otopark alanından Karatay Şehir Parkı’na hareket edecek. Açılış, saat 14.00’te mehter takımı konseriyle yapılacak, ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Gün boyunca halk oyunları gösterileri, konserler, sahne performansları ve animasyon etkinlikleri ziyaretçilerle buluşacak. Katılımcılar için ikramlar sunulacak, çeşitli yarışmalar ve hokkabaz gösterileri düzenlenecek.

Etkinlikler; üniversiteler ve belediyelerin katkılarıyla düzenlenecek konserlerle devam ederken, program saat 19.30’da sona erecek.

‘Hıdırellez Şenlikleri’nin program akışı ise şöyle;

13.30 – Bisiklet Topluluğunun İRFA Yanı Otopark Alanından, Karatay Şehir Parkı’na Hareketi 
14.00 – Mehter Takımı Konseri (Konya Büyükşehir Belediyesi) 
14.15 – Protokol Konuşmaları 
14.45 – Halk Oyunları Gösterisi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 
15.00 – Konya Modern Folk Müziği (Konya Büyükşehir Belediyesi) 
15.00 – İkram - Hokkabaz Gösterileri - Yarışmalar (Etkinlik Boyunca) 
15.45 – Halk Oyunları Gösterisi (Selçuk Üniversitesi) 
16.00 – TÜGVA Sahne Performansları 
16.30 – Karatay Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Konseri 
17.15 – Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Halk Müziği Konseri 
18.00 – Selçuk Üniversitesi Konseri 
18.45 – Animasyon Gösterileri 
19.30 – Kapanış haber metnine dönüştür

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün kimler vefat etti? 3 Mayıs Pazar günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 3 Mayıs Pazar günü
Konya Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri idi
Konya Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri idi
Konya'da çaylar ve nehirler doldu taştı!
Konya'da çaylar ve nehirler doldu taştı!
Konya yağmur dinlemedi
Konya yağmur dinlemedi
İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi
İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi
Orta Asya'da Konya rüzgarı esecek
Orta Asya’da Konya rüzgarı esecek