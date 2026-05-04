Konya'da, 'Hıdırellez Şenlikleri' 6 Mayıs'ta coşkuyla kutlanacak

Konya Valiliği öncülüğünde ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek programa; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe belediyeleri, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar katkı sağlayacak. Etkinlikler saat 14.00’te başlayacak.

Program kapsamında saat 13.30’da bisiklet topluluğu İRFA yanı otopark alanından Karatay Şehir Parkı’na hareket edecek. Açılış, saat 14.00’te mehter takımı konseriyle yapılacak, ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Gün boyunca halk oyunları gösterileri, konserler, sahne performansları ve animasyon etkinlikleri ziyaretçilerle buluşacak. Katılımcılar için ikramlar sunulacak, çeşitli yarışmalar ve hokkabaz gösterileri düzenlenecek.

Etkinlikler; üniversiteler ve belediyelerin katkılarıyla düzenlenecek konserlerle devam ederken, program saat 19.30’da sona erecek.

‘Hıdırellez Şenlikleri’nin program akışı ise şöyle;

13.30 – Bisiklet Topluluğunun İRFA Yanı Otopark Alanından, Karatay Şehir Parkı’na Hareketi

14.00 – Mehter Takımı Konseri (Konya Büyükşehir Belediyesi)

14.15 – Protokol Konuşmaları

14.45 – Halk Oyunları Gösterisi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

15.00 – Konya Modern Folk Müziği (Konya Büyükşehir Belediyesi)

15.00 – İkram - Hokkabaz Gösterileri - Yarışmalar (Etkinlik Boyunca)

15.45 – Halk Oyunları Gösterisi (Selçuk Üniversitesi)

16.00 – TÜGVA Sahne Performansları

16.30 – Karatay Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Konseri

17.15 – Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Halk Müziği Konseri

18.00 – Selçuk Üniversitesi Konseri

18.45 – Animasyon Gösterileri

19.30 – Kapanış